تنويه هام لأصحاب سيارات هيونداي سوناتا 2020 المستدعاة لخلل باستهلاك الزيت

تنويه هام إلى عملاء شركة هيونداي موتورز في المملكة العربية السعودية الكرام

الخليج ٣٦٥ نت – تؤكد شركة هيونداي موتورز التزامها بمعالجة شكاوي العملاء بشأن وجود خلل تقني في مركباتها طراز سوناتا 2020 المزوّد بمحرك MPI سعة 2.5 لتر، التي خضعت مؤخراً لحملة استدعاء في المملكة العربية السعودية لعدد 2,548 مركبة بسبب استهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي، وتدعو الشركة عملائها الكرام إلى زيارة مراكز خدمة هيونداي موتورز المعتمدة لعمل الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وتوضح الشركة أنها تلقت مؤخراً ملاحظات بعض عملائها ممن خضعت مركباتهم للإصلاح تفيد باستمرار المشكلة، عليه فإنها تأسف لما حدث، وتؤكد التزامها بإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن، مبينة أنها تولي أهمية كبرى لعملائها في المملكة العربية السعودية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تصنيع سيارات هيونداي موتورز وفي خدمات ما بعد البيع.