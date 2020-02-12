بعد طرحهما رسميًا في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار ساوايست DX3 و DX7

كتب: باسل الحلواني

دشنت مجموعة IFG، رسمياً علامة ساوايست في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بأحد فنادق القاهرة، كشفت من خلاله النقاب عن موديلين جديدين هما DX3 و DX7 بفئتين لكل موديل.

يقدم الموديل الأول DX3، بفئتين بنفس التجهيزات والكماليات، وزودت الفئة الأولى بناقل حركة يدوي من خمس سرعات بمحرك سعة 1500 سي سي متسوبيشي، يولد قوة مقدارها 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، بعزم أقصى يصل إلى 143 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويبلغ وزن السيارة 1285 كجم فارغة، وسيتم طرحها بسعر 234990 جنيه.

أما الفئة الثانية ستقدم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT الجيل الثالث من 8 سرعات مزود بمحرك مايفيك متسوبيشي بشاحن تيربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة مقدارها 156 حصانًا عند 5600 دورة في الدقيقة، وبعزم أقصى يصل

إلى 225 نيوتن.متر عند 4500 دورة في الدقيقة، ويبلغ وزن السيارة 1340 كجم فارغة، وستقدم بسعر 264990 جنيهًا.

تشترك الفئتان في بقية المواصفات والتجهيزات، بدايةً من نظام التعليق الأمامي ماكفرسون المستقل، والتعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات، وكذلك الجنوط الرياضية مقاس 17 بوصة.

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الفئتان مزودتان بنظام إضاءة ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال بارتفاع قابل للتعديل، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية، ومرايا كهربائية جانبية وسبويلر خلفي وفتحة سقف وشاشة تاتش 9 بوصات، بإمكانية توصيل الهاتف الذكي بالتطبيقات المتعددة، كما زودت بمقاعد من الجلد وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع مثبت سرعة وبلوتوث ووصلة USB مزدوجة.

أما أنظمة السلامة فهي تضم بحسب كتيب الشركة، نظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام توزيع

قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام صعود المرتفعات HAC وهبوط المنحدرات HDC، ونظام تحذير لفرامل الطوارئ ونظام الفرامل المساعدة BA، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، بالإضافة لنظام مراقبة ضغط الإطارات وأماكن تثبيت مقاعد الأطفال وكاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات الركن.

أما عن أسعار ساوايست DX7 جاء كالتالي: الفئة الأولى Honer سعرها 369990 جنيهًا، والفئة الثانية Flagship سعرها 399990 جنيهًا.

من جانبه قال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG: "حصلنا على وكالة ساوايست الصينية قبل عام تقريبًا، ووقعنا العقود منذ ستة أشهر، إلا أننا لم نعلن حينها عن الوكالة لحين انتهاء المفاوضات مع الجانب الصيني حول بعض البنود والخطط".

أكد "فرج"، أن الوكالة الجديدة تنفصل معارضها عن معارض علامة سيارات زوتي التي تعد IFG وكيلاً حصرياً لها في مصر.

حضر المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين ساوايست في مصر، محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG، محمد جمال الدين، المدير العام للمجموعة، وصلاح عبد العزيز، مدير علامة ساوايست في مصر، وماجد بيومي، مدير خدمات ما بعد البيع.