جيل جديد من سيارات مرسيدس فئة S-Class

الأربعاء 12 فبراير 2020

قالت شركة دايملر المالكة لمرسيدس الألمانية المصنعة للسيارات إن العام الجاري سيشهد طرح عدد مميز من سياراتها.



ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات؛ فإن مرسيدس ستطرح رسميا خلال العام الجاري، الجيل الجديد من فئة S-Class وطراز EQC الكهربائي.

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وتوقع "موتور وان" أن يتم الإعلان عن أحد الطرازات للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات المقرر عقده في خريف 2020.

وتعمل مرسيدس حاليا على نسخة كهربائية بالكامل، من فئة S-Class، وستعلن إمكانياتها وموعد الكشف عنها خلال العام الجاري.