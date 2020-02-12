كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة الأحلام الأمريكية لعام 2020 هي "فورد برونكو" وليست "تسلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير بيانات اتجاهات جوجل - Google إلى أن شركة فورد تتصدر مجموعة العلامات التجارية الأمريكية المرتقبة لعام 2020.

تطلق معظم الشركات المصنعة للسيارات كل عام نموذج جديد للسيارات، والآن بعد أن وصلنا إلى عام 2020، ما هي المركبات الأكثر توقعًا؟

وفقًا لدراسة جديدة أجراها فريق موقع "بارت كاتالوج Partcatalog"، والذي حلل بيانات Google Trends بين تواريخ 1 يناير و 1 فبراير، حيث وجد أن الأمريكيين متحمسون لسيارة فورد الجديدة "فورد برونكو - Ford Bronco".

تعرض الخريطة التالية كل ولاية من حيث أكثر العلامة التجارية انتشارًا.

وكشفت الدراسة أن السيارات التالية هي الأكثر شعبية:

فورد برونكو - 19 ولاية

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تشيفي كورفيت ستينغراي - 13 ولاية

لاند روفر ديفندر - 6 ولايات

بورش تايكان - 5 ولايات

موديل Y تسلا - 3 ولايات

ريفيان R1T - ولاياتان

فورد موستنج ماك اي - ولاياتان