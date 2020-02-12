كتب: باسل الحلواني
قدمت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز مؤخراً عن نموذج مبتكر يجمع بين رحابة السيارات الميني فان، وقدارت السيارات رباعية الدفع، وهو مايحقق الشعار الذي تسعى دائماً الشركة لتحقيقه وهو تقديم أقصى درجات الرفاهية.
أطلقت "مرسيدس"، على سيارتها الجديدة اسم "وينكدر"، وهي تتسع لمساحة أربعة ركاب، وتعتمد في تصميمها على حافلة "متريس فان" الصغيرة من مرسيدس.
يمكن طي مقاعد سيارة "ويكندر" الخلفية لتتسع لنوم شخصين، بينما بينما يستطيعالراكبين الآخرين أن يناما في خيمة تمتد بطول سطح السيارة والتي زودت بمرتبة إسفنجية ومنافذ ناقل تسلسلي عام لتشغيل الإضاءة وشحن الأجهزة الإلكترونية.
تحتوي حافلة مرسيدس الصغيرة على بطارية منفصلة لتشغيل الأضواء والأجهزة، فيم صممت مقاعدها لتتحرك إلى الأمام والخلف عند وضعها في حالة الجلوس، وذلك لتوفير مساحة أكبر للركاب أو منطقة لتخزين الحقائب ومستلزمات الرحلات.
توفر الشركة الألمانية لركاب سيارتها أيضًا إمكانية تدوير المقاعد الأمامية 180 درجة لمواجهة الجهة الخلفية، ما يخلق مساحة تواصل عند ركن السيارة، فضلًا عن مطبخًا اختياريًا يمكن سحبه من خلف المركبة، ومظلة كبيرة قابلة للطي لتوفير منطقة جلوس مظللة خارج السيارة. وعلى عكس بعض السيارات الترفيهية الأخرى، لن تحتوي سيارة "ويكندر" على مرحاض أو خرطوم استحمام، وإنما ستعتمد خدمات سيارات التخييم البسيطة مثل مركبات فولكس فاجن الترفيهية من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ووفقاً للشركة الألمانية فإن السيارة سيتم تقديمها بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تبدأ من 70 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "يمكن تحويلها لغرفة نوم أو خيمة.. "مرسيدس" تكشف عن سيارتها "وينكدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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