تعرف على موعد طرح الجيل الجديد من سيات ليون في مصر

كتب: باسل الحلواني

رغم الكشف رسمياً عن الجيل الجديد من سيارة شركة سيات الشهيرة "ليون"، إلا أنها لم تطرح للبيع بعد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع وصولها للسوق المصرية مطلع2021، بعد طرحها عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وشهد الجيل الجديد من السيارة إعادة تصميم الواجهة الأمامية، التي ظهرت جريئة، مع شبكة محاطة بمصابيح أمامية رفيعة LED تتميز بأضواء نهارية مميزة، وعلاوة على ذلك زودت بمداخل هواء رياضية ومصابيح ضباب أفقية.

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وتأتي السيارة بهيكل إنسيابي مع

ميزات تشمل الصادم المحدث، وخطوط شخصية قوية في جسم السيارة، كما تأتي سقف مائل يلتقي بأسبويلر مثبت على الباب الخلفي مع جزء خلفي رياضي مع مصابيح خلفية رفيعة متصلة بشريط اضاءة خاص.

ويبلغ طول السيارة الهاتشباك 4.368 مم وعرضها 1800 مم وارتفاعها1.456 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.686 مم، وهذا يعني أن الطراز الجديد أطول من سابقه بمقدار 86 مم وزيادة طول قاعدة

العجلات 50 مم، كما أن السيارة أيضا أقل في الارتفاع من السابق وأقل في العرض، وستأتي مع إصدار FR كأعلى إصدارات السيارة الذي يتميز بإكصدامات خاصة وعجلات ألومنيوم أكبر مقاس 17 بوصة وتعليق رياضي.

وتأتي المقصورة بعدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة مع نظام معلومات وترفيه 8 أو 10 بوصة مع مشغل Android Auto و Apple CarPlay. وتشمل خيارات المحرك محرك TSI سعة 1.0 لتر بقوة 89 حصان و 108 حصان كما يمكن للعملاء أيضًا اختيار محرك سعة 1.5 لتر ويبلغ قوته 128 حصانًا و 148 حصانًا وهناك محرك TSI رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 187 حصان.