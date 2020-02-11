كتب: باسل الحلواني
أظهر أحدث التقارير الصادرة عن وكالة "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، والخاص بحركة مبيعات السيارات في السوق المصرية، عن تراجع إجمالي المبيعات خلال عام 2019.
ووفقًا للوكالة الأمريكية فقد بلغ إجمالي السيارات المباعة في مصر خلال العام الماضي 178.699 وحدة بنسبة تراجع بلغت 12.9% مقارنة بمبيعات عام 2018.
وأفاد التقرير بأن مبيعات كلمن شيفرولية الأمريكية وهيونداي الكورية الجنوبية ونيسان اليابانية حصدت نحو 50 بالمئة من السوق المصرية.
تصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر متفوقة على هيونداي الكورية الجنوبية، ذلك بعدما بلغت حصتها السوقية 16.7% من إجمالي مبيعات السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير أمريكي: 178.699 سيارة تم بيعها في مصر خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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