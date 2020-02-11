بـ 173 ألف جنيه.. "كيا" تكشف عن سيارة "SUV" جديدة

كتب: باسل الحلواني

جذبت شركة صناعة السيارات الكورية كيا، أنظار زوار معرض Auto Expo 2020 المقام في الهند، بسيارة SUV مميزة تنوي من خلالها اكتساح أسواق السيارات الصغيرة رباعية الدفع.

وتحمل السيارة الجديدة اسم سونيت، وتعد المنافس المستقبلي الأبرز لسيارات هيونداي كاريتا، وفولكس فاجن تيجوان.

وتجمع السيارة بين المواصفات العملية كونها مركبة رباعية الدفع ومتوسطة الحجم، وبين الأناقة والروح العصرية التي حاولت

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كيا إبرازها فيها من خلال التصميم المميز للهيكل وأقراص العجلات، واللون الأسود للسقف البانورامي الذي يتداخل بصورة جذابة مع الألوان الأساسية للهيكل.

وتقف "سونيت" على عجلات بأقراص من الكروم بمقاس 16 بوصة، وواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة وشبك مميز شبيه بذلك الموجود في سيارات "سيراتو"، التي ظهرت هذا

العام.

و من المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا ، ومحركات بنزين 1.4 ليتر بعزم 90 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 120 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المنتظر طرح كيا هذه السيارة أولا في السوق الهندية، ومن ثم يجب أن تظهر في باقي أسواق العالم، أما سعرها وفقا للتسريبات فسيكون منافسا جدا وقد يبدأ من 11 ألف دولار، أي مايعادل 172920 جنيهاً مصرياً.