تويوتا كامري 2020 تحصل على إصدار رياضي جريء

الخليج ٣٦٥ نت – كما هو الحال في سوقنا المحلي فإن تويوتا كامري تمتلك سوقاً كبيراً في روسيا أيضاً، حيث تحظى السيدان متوسطة الحجم بشعبية كبيرة حتى أن تويوتا تمتلك إصدار خاص من السيارة يتوفر بشكل حصري للسوق الروسي، ويُطلق عليه كامري S-Edition، ويأتي بعدد من التحسينات في التصميم.

يتميز إصدار S-Edition بتصميم خارجي بلونين يجمع بين هيكل أبيض لؤلؤي وسقف أسود قياسي، كما يمكن لك أيضاً امتلاك سيارة كامري S-Edition باللون الأسود بالكامل وهذه ببساطة هي كل الألوان المتاحة للسيارة، كما تقول تويوتا أن الإصدار هو الأكثر جرأة من الطراز في تاريخ روسيا، وتتميز أيضاً بجنوط قياس 18 بوصة بلونين، ولمسات حمراء على المصدات الأمامية والخلفية، وشعار S-Edition على غطاء الصندوق الخلفي.

بالدخول إلى المقصورة، فستلاحظ حصول السيارة على مقاعد أمامية رياضية وخياطة حمراء على المقاعد ولوحة القيادة ومسند الذراع الأوسط، بالإضافة إلى لمسات حمراء على جميع المقاعد.

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لسوء الحظ، لم يحصل الإصدار الخاص على ترقية في المحرك، حيث تتوفر بخيار وحيد هو محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 181 حصان و231 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات بشكل قياسي، ويرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط.

في الختام، يبدأ سعر كامري S-Edition من 2,104,000 روبل روسي أي ما يعادل 125,600 ريال، والخبر السار هو أنها تأتي مع مصابيح أمامية قياسية LED بالكامل، ومجموعة Toyota Safety Sense ومجموعة Winter Comfort للتدفئة، وغيرهم.