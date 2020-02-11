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تعليق أمانة الأحساء حول الهبوط الأرضي الذي ابتلع سيارة مواطن

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – قامت أمانة الأحساء بالتعليق على فيديو حادث الانهيار الأرضي المفاجئ الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، والذي أدى إلى ابتلاع سيارة من نوع “هيونداي” واحتجاز قائدها إلى أن استطاع الخروج عبر فتحة السقف.

وعلى الفور قامت الأمانة بتوجيه الفرق المختصة للموقع، وتبيّن وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت، ما نتج عنه الحادث، مشيرة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات المرور والدفاع المدني.

وأخيراً، فقد تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة، حيث سيتم استكمال متابعة أعمال سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة.

 

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