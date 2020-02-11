كاديلاك اسكاليد ESV 2021 تكشف ضخامتها أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن اسكاليد 2021 لأول مرة منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع، بتصميم داخلي أنيق وشاشة فخمة، لكن الشركة كانت قد كشفت عن إصدار قاعدة العجلات القصيرة، والآن التقطت العدسات التجسسية إصدار ESV بقاعدة العجلات الطويلة يتجول في جنوب شرق ميشيغان دون أي تمويه.

تكمن الاختلافات بين الإصدارين في الطول، حيث يقوم الطول بإجراء بعض التغييرات، حيث أن قاعدة العجلات أطول بالفعل، وليس فقط الجسم كما تُظهر العجلات الخلفية التي تقع بعيداً عن حواف الأبواب الخلفية، وهذه الأبواب أطول أيضاً قليلاً، لذا سيكون إمكانية الوصول إلى المقاعد الخلفية أفضل قليلاً في اسكاليد ESV.

Advertisements

حصلت السيارة على تغيير آخر يتعلق بالعمود C، فمن الصعب رؤية التغيير لامتلاكه الحواف السوداء، لكن عمود C أكثر سمكاً بشكل كبير، في حين يميل العمود إلى الأمام أكثر من الإصدار الأقصر، وربما يساعد ذلك على إخفاء طول ESV الإضافي إلى حد ما، ولكن السمك الإضافي قد يعوق بعض الرؤية الخلفية والجانبية أيضاً.

في النهاية، ستنكشف اسكاليد ESV رسمياً لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات القادم، ونتوقع أن يتم طرحها للبيع نهاية هذا العام في نفس وقت بيع إصدار قاعدة العجلات القصيرة، وقد يجلب الطول الإضافي أيضاً تكلفة إضافية بسيطة إلى السعر الأساسي، ولم يتم الإعلان عن تسعير اسكاليد 2021، ومن المحتمل أن يتم الكشف عنها قريباً.