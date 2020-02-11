متي يتم تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي مع استفسار لأحد المواطنين حول مخالفة قطع إشارة مرورية، وجاء سؤاله كالتالي: “لدي مخالفة قطع إشارة قيمة 3000 ريال هل تتدبل بعد شهر”.

وجاء رد المرور ليؤكد على أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

يُذكر أن أن نظام المرور ينص على مايلي: “إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تُعرّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، مع إيقاع الغرامة على المخالف بحدّها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيُحال المخُالِف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقّه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة”.