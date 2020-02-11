هدية عيد ميلاد كريستيانو رونالدو هي برابوس جي كلاس V12

الخليج ٣٦٥ نت – يمتلك لاعب كرة القدم المحترف كريستيانو رونالدو تشكيلة رائعة من السيارات، والتي تم توسيعها الأسبوع الماضي بإضافة سيارة برابوس G V12 900، والجدير بالذكر أن مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي يمتلك العديد من السيارات الفخمة والفاخرة، والتي تتضمن سيارتان بوجاتي واثنتان لامبورجيني أفينتادور، ورولز رويس كولينان، وشيفروليه كامارو SS وفيراري F12 TDF وماكلارين سينا.

بالعودة إلى آخر سيارات التشكيلة، فالجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس بنز هذه لا يوجد منها سوى عشر نسخ في العالم، تكلف 670,000 دولار تقريباً (2,512,000 ريال) وقد وهبتها له في عيد ميلاده الخامس والثلاثين في الخامس من فبراير الماضي، صديقته عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريغيز.

وقد شاركت جورجينا مقطع فيديو قصير مع متابعيها على انستقرام البالغ عددهم 16.2 مليون متابع، وقد أظهر الفيديو رونالدو وهو يقترب من سيارته الجديدة وقد شوهد الفيديو تقريباً 9.5 مليون مرة تقريباً منذ أن تم نشره، وقد شكر المهاجم البرتغالي كل الحاضرين، وقد كانوا يغنون له “عيد ميلاد سعيد”.

بعض المعلومات عن برابوس G V12 900

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تم الكشف عن برابوس G V12 900 في معرض فرانكفورت للسيارات 2019، والتي تستند إلى الجيل الجديد من G-Class، وتستمد قوتها من محرك V12 والذي يُستخدم في مرسيدس بنز S600 L، والذي زاد سعته من 6 لتر إلى 6.3 لتر، ويقوم بتوليد 900 حصان و1,500 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولكن لجعل هذا أكثر ملائمة على المدى الطويل، فقد اقتصر عزم الدوران الأقصى في السيارة على 1,200 نيوتن.متر.

على الرغم من أن الديناميكية الهوائية للسيارة صغيرة بفضل الوزن، إلا أنها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 280 كم/س، وللمقارنة، فإن AMG G63 التي تمتلك قوة 585 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر، يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 220 كم/س.

سيارات كريستيانو رونالدو الأخرى: