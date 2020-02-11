“بالفيديو” كاميرات ذكية لرصد مخالفي عدم الالتزام بالمسارات قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح اللواء “محمد البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، أن باشر أظهر من خلال قاعدة البيانات أن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها، وكان ذلك خلال حضوره جلسة بعنوان “إدارة السلامة المرورية” ‏ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية.

أكدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم تطبيق كاميرات ذكية لرصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات على الطرق قريباً، ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية للحد من الحوادث.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية، سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”.

والجدير بالذكر أن إدارة المرور مستمرة في تنفيذ الحملات لتوعية قائدي السيارات؛ لخفض معدلات الحوادث المرورية، كما تعمل على المواءمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بقواعد السير من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي لدى قائدي السيارات.

وأضاف: “التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائديّ المركبات، لذا فالتقنية هي خيارنا الأسرع لضبط حركة الطرق، ونعمل على إيجاد نقلة في البيانات الورقية إلى أن تكون إلكترونية وموثوقة يمكن الاستفادة من مخرجاتها”.