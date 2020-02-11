تويوتا في المركز الأول بين صانعات السيارات في قائمة “الشركات الأكثر إثارة للإعجاب بالعالم”

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا على الترتيب الأول بين شركات السيارات للعام السادس على التوالي في قائمة “الشركات الأكثر إثارة للإعجاب بالعالم” 2020 لمجلة فورشن.

وقد حصلت تويوتا على الترتيب 30 بين جميع الشركات لتكون ضمن قائمة “النجوم” لأفضل 50 شركة عالميا من جميع الصناعات والمجالات.

وصرح منير خوجة، المدير التسويقي لشركة عبداللطيف جميل، الموزع الرسمي لسيارات تويوتا في السعودية: “قدرة تويوتا على البقاء متفوقة بين شركات السيارات في الترتيبات العالمية سينعكس بلا شك على السوق السعودي، والذي تتمتع تويوتا فيه بسمعة كواحدة من أفضل وأنجح شركات السيارات، بناء على خبرة طويلة والقدرة على الابتكار وتقديم حلول تنقل جديدة باستمرار لتلبية طلبات الناس وطموحاتهم، خاصة في السعودية، والتي تشهد ارتفاعا في طلبات المستهلكين”.

وتقوم مجلة فورشن بإجراء إحصاءات واسعة لآراء مدراء الشركات ومحللي الصناعات حول العالم، مع دراسة جودة المنتجات والخدمات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ودرجة التنافسية العالمية والمزيد ضمن عوامل الوصول للترتيب النهائي للقائمة.