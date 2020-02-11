نيسان تسعى إلى منافسة فورد F-150 رابتور

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل نيسان على تغيير حظوظها بعد الفترة العصيبة التي مرت بها الشركة مؤخرا، وربما نعتبر البداية تدشين نيسان سنترا الجديدة كليا في نوفمبر الماضي، والتي ستمهد لعدد من السيارات القادمة أهمهم ربما بعض موديلات البيك اب الجديدة.

وفي الواقع يبدو أن نيسان تهدف لمنافسة فورد F-150 رابتور، والتي يمكن اعتبارها أفضل سيارة بيك اب غير معدلة في التعامل مع التضاريس الوعرة وأنجحهم في الأسواق، وقد أكد رئيس قسم السيارات التجاربة في أمريكا الشمالية لنيسان، تباجو كاسترو، أن الشركة “حتما” تجهز لإصدار جديد لنيسان تيتان لمنافسة رابتور.

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نيسان قدمت بالفعل نسخة تيتان Pro4X مؤخرا، والتي تستخدم نفس محرك V8 سعة 5.6 لتر مثل نسخ تيتان الآخرى ولكن مع إضافة عدد من إمكانات الطرق الوعرة مثل تعديل نظام التعليق وإضافة نظام التحكم أثناء نزول التلال وقفل تفاضلي خلفي الكتروني، ولكن نيسان ترى أنه توجد فرصة لطرح نسخة أعلى من ذلك.

ويُذكر أن عدد من علامات السيارات الأخرى تستهدف منافسة F-150 رابتور، من أهمهم رام TRX القادمة قريبا بمحرك هيلكات.