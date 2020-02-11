كيا سورينتو 2021 تظهر في صور تشويقية رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – خارجية كيا سورينتو 2021 لم تعد سرا بفضل الصور التجسسية الأخيرة للسيارة، واليوم قامت كيا بتسليط الضوء على الداخلية الجديدة كليا لسورينتو عبر نشر صور تخطيطية رسمية قبل التدشين المرتقب الشهر القادم في معرض جنيف.

مثل الخارجية؛ داخلية سورينتو ستكون مختلفة تماما عن الموديل الحالي بتصميم يسعى وراء “التوازن والانسجام بين الجانب الجمالي والعملي”، مع التركيز على سهولة الاستخدام وفورية الاستجابة في مختلف وسائط وأنظمة السيارة.

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ونرى واضحا لوحة العدادات الرقمية وشاشة العرض المركزية، واللتان تم دمجمها في شاشة موحدة كما هو المعتاد هذه الأيام وكما رأينا مع كاديلاك اسكاليد 2021 على سبيل المثال.

ونرى في المنتصف بين المقاعد الأمامية ضوابط تغيير حرارة المقود وتشغيل ووقف المحرك ومستشعرات الركن والتحكم أثناء نزول التلال والتغيير بين وضعيات القيادة المختلفة.