شيفروليه تاهو 2021 تكشف عن أسعارها في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شيفروليه عن الأسعار الأمريكية لتاهو 2021 الجديدة، والتي تبدأ من 50,295 دولار لنسخة LS الأساسية، ما يعادل 188,000 ريال.

بالنسبة لشيفروليه سوبربان الأرحب في المساحة فمن المتوقع أن تكون أغلى بحوالي 2,700 دولار (10,100 ريال) من تاهو، وسنرى الأسعار الرسمية لسوبربان قريبا.

Advertisements

بالعودة لتاهو؛ نرى أن السعر الجديد أغلى من موديل 2020 بحوالي ألف دولار فحسب (3,750 ريال) مع تقديمها لتقنيات وأنظمة سلامة قياسية جديدة مثل مصابيح LED وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي، ويقفز السعر إلى 63,895 دولار (240,000 ريال) لنسخة بريمير الأعلى في المجال.

وستنطلق تاهو 2021 بمحرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان مع توفر محرك آخر V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وجير اوتوماتيكي 10 سرعات، كما ستقدم شيفروليه محرك ثالث تيربو ديزل سعة 3.0 لتر لاحقا.