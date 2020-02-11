هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت تكشف نفسها في روسيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن اكسنت بتحديثات شاملة للسوق الصيني عام 2019، والآن ها هي تُطلق إصدار محدث من سيارتها السيدان في روسيا، والتي يُطلق عليها هناك اسم سولاريس.

من الخارج، حصلت هيونداي سولاريس 2020 على مصابيح أمامية بتصميم مثلثي، ومصد أمامي معاد تصميمه، ومآخذ هواء أوسع، وشبك أمامي أسود مقابل الشبك المطلي بالكروم في الطراز الصيني، في حين أن المصابيح الخلفية LED محدثة بشكل بسيط، وتمتلك الواجهة الخلفية ممتص صدمات أسود، بالإضافة إلى جنوط مصممة حديثاً.

يذكر أن التحديثات الخارجية جعلت سولاريس الجديدة أكثر جاذبية من الطراز السابق، ومن الداخل، حصلت على بعض التحديثات الدقيقة، مثل الشاحن اللاسلكي وأجهزة قياس رقمية بالكامل، ونظام ترفيهي كبير بشاشة لمسية، وغيرهم.

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أما بالنسبة للأداء، فستستمد السيارة قوتها من خيارات محركات الأول بنزين سعة 1.5 لتر والآخر ديزل 1.5 لتر، وسيتصل كلا المحركين بناقل حركة يدوي بست سرعات قياسي بينما سيتوفر ناقل حركة CVT بشكل اختياري.

هذا وقد ذكرنا سابقاً أن هيونداي اكسنت فيس ليفت المواصفات الصينية غالباً ما ستختلف بشكل كبير عن المواصفات العالمية، وظهور المواصفات الروسية بهذا الشكل يؤكد ذلك.. ونتوقع الكشف عن مواصفات الشرق الأوسط في وقت ما قبل نهاية العام الحالي.