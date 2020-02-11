شركة مرسيدس تعلن تصنيع "قارب بحري" سريع

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية تصنيع "قارب بحري" سريع بمساعدة شركة Cigarette Racing المتخصصة بصناعة القوارب السريعة.



Advertisements

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، صورة رسمية لتصميم القارب المستوحى من طراز G-Class الفاخر.

وقال الموقع الأمريكي إن مرسيدس ستشارك بالقارب الجديد الذي لم تعلن اسمه حتى الآن، ضمن فعاليات معرض ميامي الدولي للقوارب الذي تنطلق فعالياته بداية من يوم 13 فبراير/شباط الجاري.

كان آخر قارب تطرحه مرسيدس مستوحى من فئة G-Class قبل هذا القارب الجديد، يرجع لعام 2014 وكان بطول 42 قدما، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1750 حصانا.