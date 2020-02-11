مباحثات بين "فولفو" و"جيلي" للاندماج في كيان واحد

كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات السويسرية "فولفو"، وعملاق السيارات الصينية "جيلي"، الاندماج الكامل في شركة واحدة، لتكون رائدة في صناعة السيارات، مع الحفاظ على هوية كل علامة تجارية بشكل فردي. كل علامة تجارية بشكل فردي. وتجري الشركتان الآن مباحثات أولية مكثفة، لكن لم يتم وضع جدول زمني محدد أو خطط Advertisements مفصلة لما يمكن أن يحدث. مفصلة لما يمكن أن يحدث. جدير بالذكر أن "فولفو" و"جيلي"، اتفقتا مؤخراً على دمج عمليات تطوير محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بهما وذلك لإنشاء مورد عالمي جديد يسعى لتطوير محركات الاحتراق الداخلي من الجيل التالي والمحركات الهجينة.

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