فولفو تطرح سيارات نقل كهربائية بالسوق الأوروبية

كتب: باسل الحلواني

اتجهت شركات السيارات العالمية مؤخرا، لتقديم طرازات تعتمد على الطاقة الكهربائية، في ظل الجهود المبذولة لتقليل الإنبعاثات الضارة.

ومؤخراً كشفت شركة صناعة السيارات السويدية العملاقة "فولفو"، عن إصدارين كهربائيين من الشاحنات، سيتم طرحهما

خلال الشهر المقبل في السوق الأوروبية، والذي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الوظائف الحضرية الشاقة، حيث إنهما خاليان من الانبعاثات وأكثر هدوءًا من محركات الديزل التي تشتعل محركاتها عند رفع مكب النفايات.

وتتبع شاحنات القمامة عادةً طرقًا يومية منتظمة نادراً ما تتجاوز 60 ميلًا (97 كيلومترًا)، ما يقلل من مخاوف النطاق، ومع توقفات متكررة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الطاقة إلى البطارية في كل مرة يقوم فيها السائق بضرب الفرامل.