أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، عن موعد إطلاق الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "ميجان".
ومن المنتظر أن يتم طرح "ميجان" الجديدة، خلال فصل الصيف القادم بملامح جديدة ونظام معلومات جديد مع انضمام نسخة الدفع الهجين Plug-in لبرنامج الدفع.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة ميجان الجديدة تم تجهيزها بكشافات LED بشكل قياسي، ومصدم معدل بشكلطفيف، وبعض التعديلات التصميمية على المؤخرة.
ويشهد الجيل الجديد للسيارة انضمام نسخة الدفع الهجين Plug-in لبرنامج دفع السيارة. ويتكون هذا النظام من محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع محركين كهربائيين، لكن الشركة الفرنسية لم تكشف حتى الآن عن المزيد من البيانات التقنية، سوى أن
وحصلت السيارة ميجان الجديدة على خدمات نظام المالتيميديا "Easy Link" مع شاشة تابلت كبيرة للكونسول الأوسط، كما تم تجهيز السيارة بمساعد القيادة في الزحام وعلى الطرق السريعة.
وتقدم "رينو"، لعشاق الملامح الرياضية نسخة "R.S.Line" بمخرج عادم مزدوج، واسبويلر أمامي خاص، ومقاعد رياضية، أما عشاق الطابع الرياضي الحقيقي فإن الموديل “R.S” يقدم لهم قوة 300 حصان، ولم تذكر رينو حتى الآن سعر أيقونتها ميجان الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحها الصيف القادم.. شاهد الجيل الجديد من رينو ميجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.