قبل طرحها الصيف القادم.. شاهد الجيل الجديد من رينو ميجان

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، عن موعد إطلاق الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "ميجان".

ومن المنتظر أن يتم طرح "ميجان" الجديدة، خلال فصل الصيف القادم بملامح جديدة ونظام معلومات جديد مع انضمام نسخة الدفع الهجين Plug-in لبرنامج الدفع.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة ميجان الجديدة تم تجهيزها بكشافات LED بشكل قياسي، ومصدم معدل بشكل

طفيف، وبعض التعديلات التصميمية على المؤخرة.

ويشهد الجيل الجديد للسيارة انضمام نسخة الدفع الهجين Plug-in لبرنامج دفع السيارة. ويتكون هذا النظام من محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع محركين كهربائيين، لكن الشركة الفرنسية لم تكشف حتى الآن عن المزيد من البيانات التقنية، سوى أن

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مدى السير الكهربائي يبلغ 65 كلم.

وحصلت السيارة ميجان الجديدة على خدمات نظام المالتيميديا "Easy Link" مع شاشة تابلت كبيرة للكونسول الأوسط، كما تم تجهيز السيارة بمساعد القيادة في الزحام وعلى الطرق السريعة.

وتقدم "رينو"، لعشاق الملامح الرياضية نسخة "R.S.Line" بمخرج عادم مزدوج، واسبويلر أمامي خاص، ومقاعد رياضية، أما عشاق الطابع الرياضي الحقيقي فإن الموديل “R.S” يقدم لهم قوة 300 حصان، ولم تذكر رينو حتى الآن سعر أيقونتها ميجان الجديدة