رمي أجسام خارج السيارة مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – شجعّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الابتعاد عن رمي أجسام خارج السيارة، حيث أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية بالمملكة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “الحفاظ على نظافة البيئة وسلامة من في الطريق دليل رقي وتحضر”، ويعد هذا التصرف السيء مخالفة مرورية تتراوح غرامتها المالية بين 300 و500 ريال.