فولفو وجيلي تدرسان الاندماج بالكامل في شركة موحّدة

الخليج ٣٦٥ نت – تفكر شركتي فولفو وجيلي في الجمع بين أعمالهما لإنشاء مجموعة عالمية قوية، وبالتالي تسريع أوجه التعاون المالي والتقني بين شركتي السيارات، ووفقاً لشركة فولفو، سيُكوّن هذا الدمج مجموعة تمتلك حجم ومعرفة وموارد كافية لتكون رائدة في صناعة السيارات، ولكن هذه الخطوة ستحافظ على هوية كل علامة تجارية بشكل فردي، وهي فولفو وجيلي ولينك آند كو وبوليستار.

يجدر بالذكر أن الكيان المالي الجديد المكون من فولفو وجيلي يمكنهم أيضاً الوصول إلى البورصة العالمية من خلال بورصة هونغ كونغ وكذلك ستوكهولم، على الرغم من أن الأخير سيحدث في وقت لاحق، ولكن أي معاملة بين الكيانين يجب أن تمتثل للقواعد التي تحكم بورصة هونغ كونغ.

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حتى الآن، لم يتم وضع جدول زمني محدد أو خطط مفصلة لما يمكن أن يحدث، وبما أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، فقد لا يحدث الاندماج بين العلامتين التجاريتين من الأساس.

يذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي، وافقت فولفو وجيلي على دمج عمليات تطوير محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بهم وذلك لإنشاء مورد عالمي جديد يسعى لتطوير محركات الاحتراق الداخلي من الجيل التالي والمحركات الهجينة.