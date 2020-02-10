ظهور مميز للنموذج الجديد من رباعية الدفع "أطلس" بمعرض شيكاغو

شهد النموذج الجديد من سيارة فولكس فاجن الشهيرة "أطلس 2021"، تعديلات واسعة عكست طابع العصرية والفخامة في السيارة ، بعدما زادت من حجمها وجعلتها أطول، وغيرت شكل واجهتها الأمامية وزادت من العناصر البارزة المطلية بالكروم فيها.

وجاءت السيارة التي ظهرت بشكل مميز خلال فعاليات معرض شيكاغو للسيارات، بتغيير كلي في تصميم المصابيح، إذ

حصلت المصابيح الأمامية على أشرطة إضاءة تتداخل مع خطوط تصميم غطاء المبرد، والمصابيح الخلفية باتت أكبر وتعمل بتقنيات LED.

أما المقصورة فجاءت غاية في الأناقة، وزينت بعناصر من الخشب والكروم، وزودت بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة، وواجهة قيادة فيها شاشتان

إحداهما بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس.

وزودت هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام أمان وفرملة تلقائية لمنعها من التصادم مع المارة والسيارات في الشوارع، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمراقبة محيطها بالكامل عبر الكاميرات.

وتعمل أطلس الجديدة بنوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 280 حصانا، وزودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، وعجلات بمقاس 20 و21 بوصة.

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