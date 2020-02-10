وكيل فولكس فاجن يكشف عن أحدث أسعار "تيجوان 2020"

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارتها فولكس فاجن تيجوان 2020 الجديدة، والتي تتوافر بـ3 فئات من التجهيزات هي: الفئة الأولى Comfortline والفئة الثانية

Comfortline Plus والفئة الثالثة Highline.

وتتوافر تيجوان في السوق المصرية بمحرك وحيد فئة TSI سعة 1.4 لترات يولّد 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر. يتّصل

هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، ويمكن لتيجوان مع هذا المحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون 9.2 ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 222 كلم/ساعة.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات "تيجوان 2020"