"كيان إيجيبت": نلتزم بالتنافسية السوقية وبقرارات الحكومة بخفض أسعار السيارات الأوروبية

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لسيارات سكودا في مصر عن الطرازات الحديثة لفئات سكودا اوكاتافيا وهي AMBITION PLUS ولسكودا كودياك فئتين جديدتين ستايل و SPORTLINE 2.0 كما اكدت الشركة عن تواصل دعمها السوق المصري بخطة خفض الأسعار على السيارات الأوروبية وذلك بعد نجاح الشركة في العام المنقضى 2019 بتنفيذ خطتها الطموحة لنمو مبيعات فئات سكودا المختلفة بالسوق المصرية خاصة بعد التزامها بقرار الحكومة المصرية بتطبيق خطة زيرو جمارك على السيارات اوربية الصنع «زيرو جمارك» والتي استهدفت بها الحكومة خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين %2.6 حتى %31.2 وفقًا للسعة اللترية لمحرك السيارة.

وكانت العلامة الأوروبية "سكودا"، قد حققت انخفاض في الأسعار بنسبة 3.5 % للعام 2019 وباستهداف تطبيق خفضها الى 5% في الخمس أعوام المقبلة وذلك حسب إشادة واسعة عبر التقارير الجمركية وحماية المستهلك عن أداء السيارة بالسوق والتزامها بخطة الحكومة لدعم نمو مبيعات السيارات الأوروبية.

تطرح سكودا الطرازيين سكودا أوكتافيا AMBITION PLUS وسكودا كودياك ستايل و SPORTLINE 2.0 في ثوب جديد وبإجمالي تخفيضات في السعر وصلت الى 40 الف جنيه مصري عن الأسعار السابقة في بعض الطرازات والمتوقعة حسب الزيادة السنوية التي يشهدها قطاع السيارات المصري فضلا عن استحداث مواصفات فائقة الجودة تتماشي مع متطلبات السوق.

قال كريم نجار، رئيس مجلس ادارة شركة كيان إيجيبت، إن المجموعة لديها تطلع كبير لدعم السوق المحلى بمنتجات أوروبية فائقة الجودة فضلا عن عزمها فتح خطوط للتجميع المحلى خلال خطتها التوسعية الطموحة وذلك لإيمان كيان إيجيبت بالدور الذي يلعبه قطاع السيارات في تنمية الاقتصاد المصري وهو بالطبع شريان رئيسي يعكس نموا على قطاعات أخرى مثل السياحة والبناء والتشييد والتجارة وتوقع نمو عام في مبيعات قطاع السيارات المصري بين 3% الى 5% في 2020.

أكد "نجار" أن الجودة والكفاءة والأسعار المناسبة أهم معايير اختيارات الشركة للطرازات التي تطرحها بالسوق المصري لكل فئة على حدى و من خلال خطة قطاع التسويق للعلامة التجارية سكودا التي تمتلك كيان وكالتها في مصر فقد أظهرت

بحوثنا التسويقية ضرورة دخول ملعب الجيل الرابع لفئات سيارات سكودا من السيدان والعائلية والرياضية رباعية الأبواب ( SUV) و نستهدف ريادة لفئات الجيل الرابع بمجرد طرحه بنهاية العام الجاري 2020 في السوق المصري و هو ما يتماشى مع استراتيجية سكودا العالمية بطرح نفس الفئات هذا العام بالشرق الأوسط خاصة انها تتجه إلى تصدير السيارة للأسواق الرئيسية الواسعة النمو واهمها السوق المصرية.

أضاف نجار أن طرازات اوكتافيا AMBITION PLUS وكودياك ستايل و SPORTLINE 2.0 كانت نتاج ثمرة مجهودات كبيرة لقطاع المبيعات والتسويق في العام 2019 والذى تحقق به التزامنا ببيع 4000 سيارة سكودا بنهاية العام ونأمل زيادة المستهدف العام الجاري بنسبة 30% إضافة ان بحوث التسويق اكدت شغف المصريون باقتناء سكودا تفضيلا عن سيارات أخرى من فئاتها و هو بمثابة بطاقة مرور تشجيعية لفريق عمل الشركة من اجل زيادة المستهدف وتقديم خدمات تلبى احتياجات مستهلكينا.

وأختتم نجار بأن كيان ايجيبت لديها تطلع ان تستحوذ على مبيعات 6% من الحصة السوقية لسيارات الركاب في مصر خلال ال3 سنوات المقبلة عبر خطة تنموية تشمل تدريب أفضل المهندسين والفنيين وتوفير قطع الغيار اللازمة للعملاء أثناء عملية الصيانة الدورية وغيرها والارتقاء بخدمات ما بعد البيع وتقديم وتطوير المعارض ومراكز الخدمة وشبكة الموزعين و دعمهم بأفضل التسهيلات التسويقية والفنية والتكنولوجية.

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تأتى مواصفات السيارة من طراز أوكتافيا AMBITION PLUS وسعرها 400 ألف جنيه ذات المحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر وقوة محرك 110 حصان و قوة دوران 155 نيوتن مع قوة عزم قصوى من 3300-4000 لفة و عجلات و جنوط رياضية تريوس معدنية مقاس 17 وسيدوس معدنية مقاس 15 إضافة لمصابيح امامية هالوجين واضاءة LED امامية وخلفية ومثبت سرعة ومساحة شنطة 590 لتر تصل

الى 1580 بعد طي الكراسي. إضافة لوسائل الأمان في الوسائد الهوائية الجانبية وللركاب والسائق ونظام الفرامل الهيدروليكية و نظام الثبات الإلكتروني ومانع السرقة بدون مفتاح، ونظام مراقبة الكاوتشوك الاوتوماتيكي وغلق الشبابيك الاوتوماتيكي لأمان الأطفال ونظام القفل المركزي السنتر لوك، كما تضم السيارة وسائل الرفاهية والمتعة من شبكة ترفيه كبيرة بخاصية سمارت لينك لتوصيل تطبيق التليفون علي شاشة عرض السيارة، إضافة لوسائل الأمان في الوسائد الهوائية الجانبية وللركاب والسائق ونظام الفرامل الهيدروليكية و نظام الثبات الإلكتروني ومانع السرقة بدون مفتاح، ونظام مراقبة الكاوتشوك الاوتوماتيكي وغلق الشبابيك الاوتوماتيكي لأمان الأطفال ونظام القفل المركزي السنتر لوك، كما تضم السيارة وسائل الرفاهية والمتعة من شبكة ترفيه كبيرة بخاصية سمارت لينك لتوصيل تطبيق التليفون علي شاشة عرض السيارة.

أما مواصفات السيارة سكودا بطراز كودياك طرحت بفئة جديدة وهي "ستايل" تربو 1,4, سعة المحرك 1395 cm3 , 4 سلندر و قوة المحرك 150 حصان واضاءة LED امامية وخلفية ومثبت سرعة وناقل حركة 6 سرعات اوتوماتيكي حيث تصل السرعة القصوى للسيارة 199 كيلومتر في الساعة إضافة لخزان وقود يصل الى 58 لتر ومساحة الشنطة الكهربائية 765 لتر ليصل إجمالي التخزين الى 2005 لتر بعد طي الكراسي ، إضافة لوسائل الأمان في الوسائد الهوائية الجانبية وللركاب والسائق ونظام الفرامل الهيدروليكية و نظام الثبات الإلكتروني ومانع السرقة الإلكتروني، ونظام مراقبة الكاوتشوك الاوتوماتيكي وغلق الشبابيك الاوتوماتيكي لأمان الأطفال وتجهيزات اكثر رفاهية لمقاعدهم وتشمل السيارة فتحة سقف بانوراما و تشغيل و غلق المحرك وفتح و غلق السيارة بدون مفتاح؛ فضلا عن نظام القفل المركزي السنتر لوك وحساسات السرعة والكاميرات الخلفية، كما تضم السيارة وسائل الرفاهية والمتعة من شبكة ترفيه كبيرة بخاصية سمارت لينك لتوصيل تطبيق التليفون علي شاشة العرض و أنظمة الصوت المتكاملة.

والفئة الجديدة الثانية من كودياك هي من طراز سبورت لاين SPORTLINE 2.0 التربو 2.0 كسيارة دفع رباعي والتي يصل سعرها لـ 860 ألف جنيه تمتلك محرك بقوة 180 حصان والسرعة القصوى للسيارة 205 كيلو متر في الساعة وتمتلك 7 سرعات وقوة دوران 320 نيوتن مع قوة عزم قصوى من 3940-1400 لفة مع وارتفاع السيارة 198 mm واستهلاك وقود من 7.3 لتر كل 100 كيلو متر وتستخدم وقود 92 و95 , وضمان يصل الى 3 سنوات وبعض الكماليات مثل جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية.

جدير بالذكر أن كيان إيجيبت طرحت طرازات سكودا اوكاتافيا وهي AMBITION PLUS وسكودا كودياك بطرازيها ستايل و سبورت لاين SPORTLINE 2.0 بأسعار منخفضة تصل الى 30 ألف جنيه.