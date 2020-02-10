شاهد خطوط ثلاثية الأبعاد لعبور المشاه في الجبيل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “فهد المسحل” رئيس المجلس البلدي بالجبيل، عن بدء تنفيذ خطوط مشاة ثلاثية الأبعاد في شوارع المحافظة، والمطابقة تماماً للمواصفات العالمية، ويأتي ذلك كمبادرة قدمها المجلس البلدي بالجبيل لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضح “المسحل” أن المبادرة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجمال لشوارع المحافظة وتهدئة السرعة؛ وفقاً للوسائل الحديثة للسلامة المرورية.

والجدير بالذكر أن المبادرة تم تطبيقها على شارع الملك فيصل الشرقي؛ لتهيئة الشارع لمستخدميه من حي السيف الشرقي من الرجال والنساء والأطفال، وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع الشوارع بمحافظة الجبيل.