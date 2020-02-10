الكشف عن موعد تدشين كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت معلومات هامة جديدة عن الجيل القادم من كيا كرنفال، تحديدا عن موعد تدشينها في 8 أبريل القادم بمعرض نيويورك للسيارات طبقا لمصادر كورية. وستتمتع كرنفال الجديدة بتصميم خارجي أكثر صندوقية من الموديل الحالي مع لمسة أكثر وعورة وجراءة، ومن ناحية المحركات فسيتم التخلي عن محركات V6 سعة 3.3 لتر القديمة لصالح محركات Theta تيربو الجديدة سعة 2.5 لتر. كما ستستخدم كرنفال نفس تقنية المولدات الهجينة مثل سورينتو الجديدة وسانتافي فيس ليفت، بمحرك تيربو 1.6 لتر وموتور كهربائي. Advertisements وسترتكز كرنفال القادمة على نفس منصة سوناتا الجديدة مع مصابيح LED أمامية أفقية طويلة مثل سيلتوس ونفس الشبك الأمامي على شكل أنف النمر مثل موديل موهافي. الشكل المتوقع بالفوتوشوب:

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