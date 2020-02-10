تعرف على تأثير فيروس كورونا على صناعة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – يهدد فيروس كورونا المنتشر من الصين بالتأثير بشكل سلبي عميق على صناعة السيارات العالمية وسلاسل التوريد.. ويُذكر أن مبيعات السيارات في الصين تراجعت بالفعل في العامين الماضيين لتباطؤ نمو الاقتصاد، والآن سيزداد الوضع سوءا مع توقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع.

بالمجمل، من المتوقع تراجع إنتاجية السيارات في آسيا بحوالي 15% في الربع الأول من العام، مع تأثر الشركات بمصانع داخل مدينة ووهان الصينية بشكل خاص، مثل جنرال موتورز ونيسان ورينو وهوندا وبيجو ستروين.. ويُذكر أن مدينة ووهان والمقاطعة التي تشملها تتكفل بـ 9% من إنتاج السيارات في الصين وهي نفسها مركز انتشار الفيروس.

فولكس فاجن تواجه مخاطر هي الأخرى مع تشغيلها لـ 24 مصنع في الصين يمثلون 40% من إنتاجية الشركة العالمية، وإن أكدت فولكس فاجن أنه لن يكون هناك تأخيرات في التوصيل.

مع استمرار توسع فيروس كورونا، من المحتم تأثر سلاسل توريد قطع السيارات بشكل كبير، حيث تعتمد شركات توريد كبيرة مثل بوش وScaeffler وValeo وغيرهم على عملياتها الإنتاجية في الصين، وقد وصل الأمر بهيونداي على سبيل المثال إلى وقف الإنتاج في مصانع كوريا الجنوبية بسبب انقطاع سلاسل التوريد من الصين.. المستقبل القريب يبدو وخيما إلا في حالة حل معضلة