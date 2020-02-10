قيمة تيسلا تخطّت جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر مجتمعين!

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الخليج ٣٦٥ نت – وصلت القيمة السوقية لشركة تيسلا إلى 161 مليار دولار (604 مليار ريال).. وهو رقم جنوني للغاية مقارنة بعدة أسابيع أو أشهر ماضية، وأكبر من فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر مجتمعين.
رغم الانتقادات والمضاربات العكسية على أسهم تيسلا، تستمر أسهم الشركة في الصعود الصاروخي، والسؤال هنا متى ستتوقف وهل سنرى انهيارا مفاجئا بعد الصعود أم ستستقر الأسهم في هذه المستويات؟
ويُذكر أن التحسن المذهل في الأسهم بدأ بعد إعلان تيسلا عن إيرادات إجمالية 7.38 مليار دولار في الربع الرابع من العام، متفوقة على توقعات المحللين، كما بدأت تيسلا إنتاج موديل 3 في مصنع جديد بشانغهاي في الصين.
كما تم حل مشاكل إنتاج سيارة موديل 3 بشكل كامل في أوروبا وأمريكا الشمالية مع استمرار المبيعات بقوة، كما تستعد تيسلا لطرح موديل Y كروس اوفر قريبا.
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