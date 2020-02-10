هيونداي سانتافي 2021 فيس ليفت تظهر بالشكل التوقعي

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهور هيونداي سانتافي فيس ليفت القادمة في أول صور تجسسية لها، قام الفنانون لدى kksstudio برسم صور توقعية مبنية عليها لإعطائنا فكرة جيدة عن شكل السيارة.
وقد أشارت مصادر أن السيارة ستحصل على تحديثات شبه شاملة مع الإبقاء على الشاسيه ولكن إطالة قاعدة العجلات وتغيير التصميم الخارجي لدرجة معتبرة.
سانتافي هي سيارة بالغة الأهمية لهيونداي لكونها تمثل أكثر من نصف مبيعات الـ SUV للشركة، وستنطلق بعدة محركات بترولية وديزل ونسخ هجينة، كما أن ازدياد طول قاعدة العجلات سيعني أن حجم الجسد سيكون أقرب لباليسيد.
النسخ الهجينة ستستخدم مولد طاقة يجمع بين موتور كهربائي ومحركات T-GDI البترولية سعة 1.6 لتر، مع كفاءة استهلاك وقود هي الأفضل في المجال بطبيعة الحال.
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