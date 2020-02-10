“بالفيديو والصور” شاهد يخت بيل غيتس الذي سعره 2.4 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية عن شراء الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يختاً مذهلا يعمل بالكامل بواسطة الهيدروجين وهو الأول من نوعه في العالم، ويبلغ سعره 645 مليون دولاراً (أي 2.420 مليار ريال تقريباً).



ولقد صمم هذا اليخت الفاخر شركة Aqua الهولندية المتخصصة في مجال تصنيع اليخوت المتميزة، وكانت قد كشفت عنه في معرض موناكو لليخوت العام الماضي.

ويهوي بيل غيتس الرحلات البحرية، حيث أنه ممارس منتظم لقيادة اليخوت الفاخرة أثناء إجازاته، إلا أنه لم يسبق له امتلاك يخت خاص به وكان يكتفى باستئجار اليخوت خلال رحلاته الصيفية حول البحر الأبيض المتوسط.



اليخت لا يزال مجرد تصميم في الوقت الحالي، لكن من المتوقع الانتهاء من صناعته وتجهيزه للإنزال إلى البحار المفتوحة حتى عام 2024.



يبلغ طول اليخت الفاخر 370 قدماً، ويتكون من 5 طوابق، يحتوي على غرف للضيوف، نادي رياضي، نادي يوغا، غرفة تجميل، صالون مساج، وبرك سباحة متتالية على سطح اليخت الخلفي.

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كما يحتوي على مناطق تسلية، مثل صالة للحمام الشمسي، أو السباحة، ومساحة ترفيهية علوية لتناول الطعام في الهواء الطلق.



وتتسع المساحة الداخلية الواسعة لـ14 ضيفا و31 من أفراد الطاقم، مع جناح فاخر لكبار الزوار بطول 50 قدما، يشغل النصف الأمامي من السطح العلوي.



يعمل اليخت بالهيدروجين السائل، ما يعني أنه لا توجد أي انبعاثات غازية مضرة بالبيئة منه، بل ينبعث منه الماء فقط، حيث يتم ضخ الهيدروجين السائل من خلال خلايا وقود PEM الخاصة التي تحوله إلى كهرباء تدير المحركات، والإلكترونيات على متن اليخت.



كما يمكن لليخت الوصول لمسافة 3750 ميل قبل أن يحتاج إلى التزود بالوقود، حيث سيكون قادر على عبور المحيط الأطلسي بسهولة، وسيتم تزويده بمحرك ديزل احتياطي نظراً لندرة نقاط التزود بالوقود الهيدروجيني.