تعرف على أسباب خروج الماء من عادم السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يلاحظ قائدي السيارات أحياناًُ خروج ماء من العادم خاصة عند تشغيل السيارة صباحاً، وهو ما يؤدي إلى انزعاجهم لعدم درايتهم بأسباب هذه الظاهرة، وتسألهم إذا ما كان خروج الماء من العادم يدل على وجود مشكلة في المحرك أم لا؟



أجاب على هذا التساؤل خبراء السيارات، وقالوا أن العادم من أهم الأجزاء في السيارة وهو يساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة، وإن خروج الماء من العادم يرجع إلى ثلاث أسباب نستعرضها خلال السطور التالية.

أولاً: تكثف الماء



يدخل المحرك مزيج من الهواء والوقود للاحتراق، ومع الاحتراق يتبخر الماء الموجود في الهواء ويخرج من العادم كبخار، وعند إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا البخار داخل ممرات العادم ليخرج صباح اليوم التالي كماء سائل، ولا داعي للقلق، لأن قطرات الماء ستتوقف خلال دقيقتين.

ثانياً: برودة الجو

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غالباً تحدث ظاهرة خروج الماء من العادم في الشتاء صباحاً عند بداية تشغيل السيارة، حيث يولد المحرك درجات حرارة عالية عند بداية التشغيل، وهو ما يسبب في تكوين بخار الماء إذا كانت درجة الحرارة في الخارج باردة، ويتوقف أيضاً خروج قطرات الماء من العادم بعد دقائق.

ثالثاً: مشكلة في المحول الحفاز



يوجد في نظام العام جزء هام يسمى المحول الحفاز/ catalytic converter، وهو يقوم بوظيفة هامة وهي تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضرراً مثل الماء والنتروجين وثاني أكسيد الكربون.

وفي حال تعرض هذا الجزء للأعطال فإنه يتسبب في خروج الماء من العادم مع ملاحظة وجود دخان ورائحة كريهة أيضاً.