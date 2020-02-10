قطاع السيارات المستعملة في السعودية يشهد ركوداً غير مسبوق

الخليج ٣٦٥ نت – كشف مستثمرون بقطاع السيارات المستعملة عن وجود حالة ركود واضحة في الأسواق بنسبة تصل إلى 75%، أدت إلى خروج نحو 40% من المستثمرين بالقطاع، وإغلاق العديد من المعارض، وبيع بعض التجار السيارات بأسعار مخفضة لتصريف المخزون.

كما كشف المستثمرون عن أهم العوامل التي تسببت في هذا الركود، وهي:

التغيرات الاقتصادية العالمية

ارتفاع أسعار البنزين

زيادة أسعار تأمين المركبات

ارتفاع أسعار قطع الغيار

خروج نسبة كبيرة من الوافدين

منافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات

من جانبه قال رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة سابقًا عويضة الجهني، وفقا لتقرير بصحيفة “المدينة”، إن الركود جاء بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار البنزين، وخروج الأجانب، فيما توقع المستثمر عبدالمجيد المالكي خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود، كما أكد المستثمر محمد الجعيد أن انتعاش السوق مرهون بحجم الإنفاق وتوجهات أسعار النفط والسيولة في الأسواق.