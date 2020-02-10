كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تؤجل إعادة تشغيل مشاريعها المشتركة في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت مجموعة فولكس واجن استئناف الإنتاج في مشاريعها المشتركة في الصين، في احدث مؤشر على تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

وأشارت شركة فولكس فاجن إلى خيارات سفر محدودة لموظفيها، حيث قالت في بيان، إن سلاسل التوريد الخاصة بها في المراحل الأولى من إعادة التشغيل بعد توقف الإنتاج في العطلات الوطنية في نهاية يناير، وقد تم تمديد تلك الاستراحة بسبب انتشار الفيروس.

أجلت شركة "سايك" متنج فولكس فاجن في الصين، الإنتاج في مصانعها لمدة سبعة أيام حتى 17 فبراير، باستثناء مصنع واحد في شنغهاي، والذي سيستأنف في موعده يوم الاثنين.

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وسيتم إعادة تشغيل معظم إنتاج السيارات في شركة FAW-Volkswagen Automotive في 10 فبراير، بعد يوم واحد من الإعلان عنها في نهاية يناير، ولن يتم إعادة فتح مصنعها في تيانجين حتى 17 فبراير.

يذكر أن شركتي فورد وديملر من بين شركات صناعة السيارات التي استأنفت الإنتاج في مصانعها الصينية اليوم الاثنين.

وقال مسؤول حكومي بشنغهاي يوم السبت الماضي، إن مصنع تسلا في شنغهاي سيستأنف الإنتاج يوم الاثنين، وأكدت الشركة إن الإغلاق سيؤخر زيادة إنتاج موديل 3s الذي يصنع في شنغهاي، وتقوم شركة تسلا - Tesla أيضًا بتقييم ما إذا كانت سلسلة التوريد للسيارات التي يتم بناؤها في مصنعها في كاليفورنيا ستتأثر.