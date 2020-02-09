تويوتا تكشف عن هايلاندر "إكس إس إي"

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، النقاب عن نسخة "إكس إس إي" من سيارتها "هايلاندر" ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، وذلك خلال أول أيام معرض شيكاغو للسيارات 2020.

وبالمقارنة مع الموديل الأساسي من "هايلاندر"، فإن “إكس إس إي” تتميز بمظهر مطور ورياضي، وبتصميم خارجي فريد، كما أنه أكثر جاذبية، إلى جانب تغييرات في التصميم الداخلي.

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ومن المنتظر أن تعمل "هايلاندر إكس إس إي" بمحرك "في- 6"، سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات.

ولم تذكر الشركة اليابانية سعر"إكس إس إي" الجديدة، لكنها أكدت أنه سيتم طرحها للبيع هذا الخريف.