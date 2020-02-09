تعرف على قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر

كتب: باسل الحلواني كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن قائمة بالسيارات الملاكي الأكثر مبيعاً في السوق المصرية خلال عام 2019 المنقضي. ووفقاً لبيانات "أميك"، فإن نيسان صني، تصدرت مبيعات السيارات الملاكي خلال 2019، بعد أن تجاوزت مبيعاتها 13 ألف وحدة، بحصة سوقية 10.2%. الملاكي خلال 2019، بعد أن تجاوزت مبيعاتها 13 ألف وحدة، بحصة سوقية 10.2%. بينما جاءت السيارة تويوتا كورولا، فى المرتبة الثانية، بمبيعات 10.7 ألف Advertisements سيارة، بحصة سوقية 8.4 %. سيارة، بحصة سوقية 8.4 %. وفي المركز الثالث جاءت هيونداي توسان بواقع 6867 وحدة، وبحصة سوقية5.4%. واقتنصت كيا سبورتاج المركز الرابع بواقع 6.1 ألف وحدة، بحصة سوقية 4.8 %. وحلت السيارة بي واي دي F3، في المركز الخامس بإجمالي مبيعات 5976 وحدة بحصة سوقية 4.7%.

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