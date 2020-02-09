ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"تويوتا كورولا" في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة تويوتا إيجيبت، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارتها الشهيرة "كورولا"، التي تتوافر في السوق المحلية بـ5 فئات من التجهيزات بالإضافة إلى فئتين "هايبرد". فئتين "هايبرد". وجاءت القائمة السعرية الخاصة بشهر فبراير، بعد التخفيضات الأخيرة التي طالت جميع فئات السيارة، بعد تطبيق الإعفاء Advertisements الجمركي الكامل على السيارة منذ بداية شهر يناير الماضي. الجمركي الكامل على السيارة منذ بداية شهر يناير الماضي. ويوضح الجدول التالي جميع أسعار "تويوتا كورولا" في مصر: الفئة السعر الأولى 290 ألف جنيه الثانية 315 ألف جنيه الثالثة 350 ألف جنيه الرابعة 400 ألف جنيه الخامسة 450 ألف جنيه الأولى "هايبرد" 550 ألف جنيه الثانية "هايبرد" 600 ألف جنيه

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