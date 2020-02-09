أزاحت شركة صناعة السيارات سانج يونج ، الستار عن نسخة طويلة من سيارتها البيك آب Musso تحمل الاسم Musso Grand، من المقرر طرحها خلال فصل الربيع القادم.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Musso Grand الجديدة تزيد في الطول بمقدار 31 سم عن الموديل العادي؛ حيث يبلغ طولها الكلي 5.40 متر، في حين يبلغ طول سطح التحميل 1.61 متر، أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 3210 ملم، وهومازاد من حمولة السيارة إلى 1062 كجم، بينما يتراوح حمل الجر من 2.8 إلى 3 طن.
وتعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 2.2 لتر وبقوة 181 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات أو يدوي سداسي السرعات.
وتم تجهيز السيارة بالعديد من تجهيزات الفخامة المستعارة من خطوط انتاج سياراتالركوب الخاصة، والتي تختلف باختلاف الموديلات (Crystal وQuartz و Sapphire).
ويقدم الموديل الأساسي مساعد الصعود والهبوط على المنحدرات، والمرايا القابلة للطي بآلية كهربائية، وإشارات تغيير الاتجاه بتقنية LED، ونظام التحكم في السرعة، والراديو الرقمي DAB+ مع وظيفة MP3، ومنفذ USB، وأربع سماعات، وتجهيزة البلوتوث، والنوافذ الكهربائية، ومستشعر الضوء والمطر، ووظيفة تدفئة الزجاج الأمامي، ومكيف الهواء، وكشافات الضباب.
وتحصل نسخ التجهيزات الأعلى بشكل إضافي على النظام الأوتوماتيكي للكبح الاضطراري، ومحذر التصادم الأمامي، ومحذر مغادرة حارة السير والمرور المتقاطع، فضلا عن مساعد تغيير حارة السير، والزاوية الميتة، والضوء العالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سانج يونج تكشف عن موعد طرح موسو "بيك آب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.