سانج يونج تكشف عن موعد طرح موسو "بيك آب"

أزاحت شركة صناعة السيارات سانج يونج ، الستار عن نسخة طويلة من سيارتها البيك آب Musso تحمل الاسم Musso Grand، من المقرر طرحها خلال فصل الربيع القادم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Musso Grand الجديدة تزيد في الطول بمقدار 31 سم عن الموديل العادي؛ حيث يبلغ طولها الكلي 5.40 متر، في حين يبلغ طول سطح التحميل 1.61 متر، أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 3210 ملم، وهو

مازاد من حمولة السيارة إلى 1062 كجم، بينما يتراوح حمل الجر من 2.8 إلى 3 طن.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 2.2 لتر وبقوة 181 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات أو يدوي سداسي السرعات.

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وتم تجهيز السيارة بالعديد من تجهيزات الفخامة المستعارة من خطوط انتاج سيارات

الركوب الخاصة، والتي تختلف باختلاف الموديلات (Crystal وQuartz و Sapphire).

ويقدم الموديل الأساسي مساعد الصعود والهبوط على المنحدرات، والمرايا القابلة للطي بآلية كهربائية، وإشارات تغيير الاتجاه بتقنية LED، ونظام التحكم في السرعة، والراديو الرقمي DAB+ مع وظيفة MP3، ومنفذ USB، وأربع سماعات، وتجهيزة البلوتوث، والنوافذ الكهربائية، ومستشعر الضوء والمطر، ووظيفة تدفئة الزجاج الأمامي، ومكيف الهواء، وكشافات الضباب.

وتحصل نسخ التجهيزات الأعلى بشكل إضافي على النظام الأوتوماتيكي للكبح الاضطراري، ومحذر التصادم الأمامي، ومحذر مغادرة حارة السير والمرور المتقاطع، فضلا عن مساعد تغيير حارة السير، والزاوية الميتة، والضوء العالي.