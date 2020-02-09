“100 صورة” نظرة على السيارات التي ظهرت في معرض شيكاغو للسيارات 2020

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتهاء معرض شيكاغو للسيارات هذا العام، يمكننا القول أنه كان مثيراً أكثر من المتوقع، حيث تضمن الكثير من الطرازات الجديدة خاصة فيما يتعلق بسيارات البيك آب والميني فان، حيث شهد المعرض كشف جيب النقاب عن الإصدار الخاص جلاديتور و تويوتا التي عرضت إصدارات خاصة من تندرا وتاكوما.

الغريب أن البيك آب الأكثر إثارة كانت الأقدم، ونحن هنا نتحدث عن نيسان فرونتير 2020 التي يبلغ عمرها 15 عامًا إلا أنها ظهرت بتصميم قوي وجذاب.

وقررت نيسان منح البيك آب محرك V6 سعة 3.8 لتر جديد ينتج 310 حصان وعزم دوران يبلغ 381 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد تسع سرعات والذي يحل محل علب التروس ذات السرعات الخمس القديمة.

أما فيما يخص سيارات الميني فان ف كانت هناك بعض المفاجآت، حيث كشفت مرسيدس عن ميتريس الجديدة، بجانب كشف كرايسلر عن باسيفيكا “فيس ليفت”، ويُعد هذا الطراز الأخير مميزاً نظراً لأنه يتمتع بنظام معلومات ترفيهي Uconnect 5 بقياس 10.1 بوصة، بالإضافة إلى مقصورة فاخرة مع وسائد من جلد Nappa.

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على الجانب الآخر، كانت قدمت تويوتا هايلاندر XSE، بينما أعطت فولكس واجن لسيارتها أطلس بعض التحديثات في التصميم، هذا بجانب سيارة فورد جي تي 2020 التي تتميز بمحرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو والذي ينتج 660 حصان.

في حين أن كيا كادنزا أصبحت أكثر جاذبية بفضل التحديثات، وبالإضافة إلى تغييرات التصميم الخارجي، تم تحديث المقصورة بلوحة أجهزة القياس ومجموعة أدوات جديدة بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس 12.3 بوصة.

وأخيرًا كان هناك هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة كليًا، وتحتوي السيارة على سقف يعمل بالطاقة الشمسية، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ومحرك كهربائي، ومجموعة من البطاريات ذات الجهد العالي، وهذا يُمكّن سيارة السيدان من إنتاج ناتج مدمج يبلغ 192 حصان.

ونترككم الآن للاستمتاع بمجموعة من الصور الحية والعروض التي تضمنها المعرض.