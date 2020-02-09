رابطة التجار تجيب عن السؤال: هل تتأثر أسعار السيارات في السوق المحلية بـ"كورونا"؟

كتب: باسل الحلواني

توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار العديد من السيارات في السوق المحلية حال استمرار إغلاق المصانع الصينية بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكد "أبوالمجد"، أن الارتفاع لن يلحق فقط بالسيارات الصينية تامة الصنع بل

سيشمل كافة الأنواع الكورية واليابانية أيضاً لاعتماد هذه الدول على بعض مداخلات الإنتاج من الصناعات المغذية على السوق الصينية.

وصرح بأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً في المعروض من السيارات خاصة بعد توقف عدد من المستوردين

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عن إدخال رسائل جديدة بعد غلق المصانع في الصين تخوفاً من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الصين تعد شريكاً أساسياً لعملية إنتاج السيارات في العديد من الدول خاصة أنها تنتج ثلث إنتاج العالم من السيارات.

ورجح أن يمتد تأثير فيروس كورونا الجديد على مختلف أنواع السيارات في ظل إنتاج الصين مايقرب من 45% من الأجزاء المغذية لصناعة السيارات.