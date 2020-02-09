نيسان فرونتير تقطع 1.6 مليون كيلومتر بدون أية مشاكل بالمحرك

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الخليج ٣٦٥ نت – قام سائق التسليم في شيكاغو براين ميرفي بتحقيق رقم قياسي، حيث استطاع تجاوز المليون ونصف كم في سيارته البيك أب نيسان فرونتير 2007 (نافارا في السعودية).
وقال ميرفي أنه عندما اشترى السيارة كان قد حدد هدفًا وهو قيادة 1.6 مليون كم، وبعد حوالي 50,000 ساعة من الاستخدام، استطاع تجاوز هذا الهدف، حيث أن عمله يسلتزم ساعات قيادة تصل إلى 13 ساعة يومياً.
وصرح مدير شركة نيسان التجارية للمركبات تياغو كاسترو قائلاً: “إنه من المشجع أن نسمع قصصًا استثنائية كهذه ومعرفة أن سياراتنا تخدم العملاء بشكل يعتمد عليه”.
وكان براين قد أكد أنه لم يتم استبدال أي شيء رئيسي في البيك آب، حيث أنه كان يكتفي بالصيانة الدورية بجانب تغيير الزيت الخاص بالسيارة كل 10,000 كم.
هذا وقد تمت دعوة مورفي وعائلته من قبل نيسان لحضور حدث خاص في معرض شيكاغو للسيارات لعام 2020 هذا الأسبوع.
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