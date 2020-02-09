- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – هل تتخيل أن ترى رنج روفر سيدان؟ حسناً لما لا، فالأمر يبدو شيق إلى حد ما في الصور التخيلية التي قام بها الفنان إيغور كراسنوف.
وبذل المصمم الروسي جهودًا كبيرة لرسم صورة مقنعة، على هذا النحو، يتم تصوير الأبواب الأربعة من مجموعة كبيرة من الزوايا، ويأتي باللونين الأبيض والأسود.
معظم ميزات التصميم التي رأيناها على رنج روفر والتي يمكن العثور عليها في صالات العرض موجودة هنا، من المصابيح الأمامية والشبكة الأمامية، من خلال الفتحات الجانبية والعجلات، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية والعادم.
للأسف، يظل هذا كله خيالاً لا يمتّ للواقع بصلة، إذ أن لاندروفر لن تفكر إطلاقاً بأن تصنع سيارة سيدان خاصة في عصرنا هذا الذي تهيمن عليه سيارات الإس يو في كبيرة الحجم.
كانت هذه تفاصيل خبر رنج روفر سيدان تظهر في تصميم تخيلي لن يتحول إلى واقع أبداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.