تويوتا تصمم سيارة كهربائية مع بطاريات قابلة لإعادة الاستخدام في المنازل

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تستعد شركة تويوتا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، لإطلاق سيارة كهربائية جديدة صغير للغاية مع بطارية قياسية يمكن إعادة استخدامها بسهولة في المنازل.

تهدف شركة صناعة السيارات بحلول نهاية هذا العام، إلى تقديم النموذج المصمم لشخص أو شخصين، وسيتم تأجير السيارات لعدة سنوات، مع فحص البطارية المجدولة خلال هذا الإطار الزمني.

وبمجرد تلف البطارية، ستقوم الشركة باستبدالها، ولكن حتى البطاريات التالفة لا تزال تحمل شحنة كهربائية، يمكن إعادة استخدامها كبطاريات تخزين.

وتأمل تويوتا في بيع البطاريات إلى Panasonic، وهي مورد رئيسي لبطاريات التخزين المنزلية، أو المرافق مثل Chubu Electric Power، وتتمثل الفكرة في جعل هؤلاء العملاء يعتمدون نفس المعيار، مما يؤدي إلى إنشاء نظام إعادة تدوير سهل وفعال من حيث التكلفة.

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من المتوقع أن يكون للبطاريات قدرة تبلغ 8 كيلو واط / ساعة - وهو ما يكفي لتشغيل الإضاءة وشاحن الهاتف المحمول لعائلة مكونة من أربعة أفراد لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، وإذا كان لدى الأسرة ألواح شمسية، فسيكون بإمكانها الاعتماد على البطارية لفترة أطول.

من شأن تركيب البطاريات أن يتيح للمستهلكين تخزين طاقة أرخص بين عشية وضحاها والتأكد من حصولهم على إمدادات في حالة الطوارئ.

وتدرس تويوتا معايير بطارية أكبر كذلك، إذا كانت البطارية لا تزال تحمل شحنة كافية، فيمكن أن يقوم صانع السيارات أيضًا بتثبيتها في مركبات أخرى، مثل تلك المستخدمة لمشاركة السيارات على مسافة قصيرة.

ولا تزال صناعة السيارات الكهربائية في مهدها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج العالمي ما يقرب من 1.5 مليون سيارة في عام 2018 - 1 ٪ فقط إلى 2 ٪ من جميع السيارات الجديدة، وفقا IHS Markit، ويتوقع البعض ارتفاع الإنتاج إلى 8.8 مليون سيارة بحلول عام 2025، مع انطلاق التشريعات البيئية الأكثر صرامة.

يذكر أن شركة تويوتا ليست وحدها التي تسعى لإعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية، حيث إن شركة Itochu التجارية اليابانية دخلت في شراكة رأسمالية مع Shenzhen Pandpower، وهي شركة لإعادة تدوير البطاريات مقرها الصين.