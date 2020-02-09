“بالصور” حملة مبتكرة من هيونداي للتوعية بخطر استخدام الجوال أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو مصور لسائق شاب يبث مباشراً على موقع “فيسبوك” في مصر، وهو يقود سيارته بسرعة عالية متخطياً السيارات بشكل خاطئ، فما كان من السيارة إلا أن انحرفت عن إتجاهها وإصطدمت بسيارة أخرى ثم بالسور الفاصل وتوفي السائق والراكب الذي كان معه.

ولذلك قامت شركة هيونداى الكورية بحملة توعوية لمكافحة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بعد الانتشار الكبير للحوادث المميتة نتيجة الهاتف، وعلى الفور انتشرت صور الحملة على نطاق واسع، وربما يكمن سبب انتشارها الكبير في أنها قد لمست المشاهد، لأنها واقعية!

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وإليك، بعض الإحصائيات المتعلقة بحوادث السيارات أثناء القيادة، نتيجة استخدام الهاتف المحمول: