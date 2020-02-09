بالأسماء.. ننشر قائمة السيارات الـ"ميني فان" الأكثر مبيعاً في مصر خلال 2019

كتب: باسل الحلواني

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات الميني فان "7 راكب"، بنسبة 26.9%، بعدما سجلت 5 آلاف و46 مركبة خلال عام 2019، مقارنة بنحو 6 آلاف و908 وحدة فى 2018.

وجاءت العلامة التجارية سوزوكي، في مقدمة قائمة مبيعات السيارات الميني فان الأكثر مبيعاً خلال عام 2019، بحصة سوقية بلغت 46%، بعد تمكنها من بيع 2311 مركبة.

وجاءت علامة شيفروليه فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 39%

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محققة بيع 1994 سيارة.

وحلت فيكتورى الصينية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8% وذلك بعد أن استطاعت بيع 395 مركبة.

واقتنصت علامة بايك المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 5% بعد أن باعت 251 سيارة.

أما علامة كاري فاحتلت المركز الخامس بحصة سوقية 2% بعد أن حققت مبيعات بلغت 95 وحدة.