كتب: باسل الحلواني
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات الميني فان "7 راكب"، بنسبة 26.9%، بعدما سجلت 5 آلاف و46 مركبة خلال عام 2019، مقارنة بنحو 6 آلاف و908 وحدة فى 2018.
وجاءت العلامة التجارية سوزوكي، في مقدمة قائمة مبيعات السيارات الميني فان الأكثر مبيعاً خلال عام 2019، بحصة سوقية بلغت 46%، بعد تمكنها من بيع 2311 مركبة.
وجاءت علامة شيفروليه فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 39%
وحلت فيكتورى الصينية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8% وذلك بعد أن استطاعت بيع 395 مركبة.
واقتنصت علامة بايك المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 5% بعد أن باعت 251 سيارة.
أما علامة كاري فاحتلت المركز الخامس بحصة سوقية 2% بعد أن حققت مبيعات بلغت 95 وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر قائمة السيارات الـ"ميني فان" الأكثر مبيعاً في مصر خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.