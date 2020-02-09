توقيع عقد لاستخدام تكنولوجيا هايبرلوب ذات سرعة 1,200 كم في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – وقّع المهندس “صالح الجاسر” وزير النقل عقداً مع شركة “فيرجن هايبرلوب ون”، للوصول إلى مدى امكانية استخدام تكنولوجيا الـ”هايبرلوب” في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت الاتفاقية إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهيابرلوب، وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل، وذلك ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، واستقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.
وأوضح المهندس “الجاسر” أن المشروع يعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تكنولوجيا التنقل المستقبلي؛ لتحقيق المزيد من التسهيل في حركة نقل الركاب والبضائع، كما أكد السيد “سلطان أحمد بن سليم” رئيس مجلس إدارة “فيرجن هايبرلوب ون” أن التكنولوجيا التي توفرها الشركة تتسم بالسرعة الفائقة والاستدامة والقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب، وظهر ذلك في أكثر من 400 رحلة تجريبية أجرتها الشركة.
وأخيراً، فقد أضاف أن نظام الهايبر لوب سيجعل المسافة بين الرياض وجدة تصل إلى 46 دقيقة فقط، وبين الرياض والقدية مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، فيما تستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة، موضحاً أنه يمكن تشغيل أنظمة الهايبرلوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية.
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