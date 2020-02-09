الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر مهاداة إماراتي لصديقه السعودي سيارة “رنج روفر” و300 ألف درهم في حفل زواجه!
وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو المصوّر خلال حفل الزفاف قيام أحد الحضور الإماراتيين السيد “عبدالله الراشدي”، بتقديم هدية ثمينة عبارة عن (سيارة “رنج روفر” و300 ألف درهم)، لصديقه الإعلامي السعودي “عبدالمجيد الفوزان” في يوم زواجه.
يُذكر أن الفوزان كان قد اشتهر منذ طفولته في قنوات المجد وبرنامج زد رصيدك والعديد من الكليبات الإنشادية، وقد احتفل بحفل زفافه في إحدى القاعات بالرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” إماراتي يهدي صديقه السعودي “رنج روفر” بمناسبة زواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.