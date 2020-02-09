“بالفيديو” إماراتي يهدي صديقه السعودي “رنج روفر” بمناسبة زواجه

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر مهاداة إماراتي لصديقه السعودي سيارة “رنج روفر” و300 ألف درهم في حفل زواجه!

وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو المصوّر خلال حفل الزفاف قيام أحد الحضور الإماراتيين السيد “عبدالله الراشدي”، بتقديم هدية ثمينة عبارة عن (سيارة “رنج روفر” و300 ألف درهم)، لصديقه الإعلامي السعودي “عبدالمجيد الفوزان” في يوم زواجه.

يُذكر أن الفوزان كان قد اشتهر منذ طفولته في قنوات المجد وبرنامج زد رصيدك والعديد من الكليبات الإنشادية، وقد احتفل بحفل زفافه في إحدى القاعات بالرياض.